Депутат Деркач через суд вимагає від МЗС реакції на "втручання" Штатів

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов народного депутата Андрія Деркача до Міністерства закордонних справ. Депутат звинувачує міністерство у "протиправній бездіяльності".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"У позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність МЗС щодо невнесення офіційних заяв (нот протестів) щодо втручання окремими посадовими особами США та посольством Штатів у внутрішні справи України, державний суверенітет та діяльність органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас, Деркач просить зобов’язати Міністерство закордонних справ протягом 5 днів, з моменту набрання законної сили рішенням суду, у вказаній справі внести офіційну заяву щодо неприпустимості такого втручання.

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Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів США 10 вересня запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача.

9 липня позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців. Також Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.