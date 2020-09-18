Депутат Деркач через суд вимагає від МЗС реакції на

Депутат Деркач через суд вимагає від МЗС реакції на "втручання" Штатів

Укрінформ
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов народного депутата Андрія Деркача до Міністерства закордонних справ. Депутат звинувачує міністерство у "протиправній бездіяльності".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"У позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність МЗС щодо невнесення офіційних заяв (нот протестів) щодо втручання окремими посадовими особами США та посольством Штатів у внутрішні справи України, державний суверенітет та діяльність органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас, Деркач просить зобов’язати Міністерство закордонних справ протягом 5 днів, з моменту набрання законної сили рішенням суду, у вказаній справі внести офіційну заяву щодо неприпустимості такого втручання.

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Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів США 10 вересня запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача.

9 липня позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців. Також Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

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