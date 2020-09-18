Депутат Деркач через суд вимагає від МЗС реакції на "втручання" Штатів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.
"У позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність МЗС щодо невнесення офіційних заяв (нот протестів) щодо втручання окремими посадовими особами США та посольством Штатів у внутрішні справи України, державний суверенітет та діяльність органів державної влади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водночас, Деркач просить зобов’язати Міністерство закордонних справ протягом 5 днів, з моменту набрання законної сили рішенням суду, у вказаній справі внести офіційну заяву щодо неприпустимості такого втручання.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів США 10 вересня запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача.
9 липня позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців. Також Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.