Міжурядова комісія України та КНР може зібратися цьогоріч – Немчінов

Засідання Комісії зі співробітництва між урядами України та Китайської Народної Республіки може відбутися в цьому році.

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов написав у Телеграмі після зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун, повідомляє Укрінформ.

"Під час зустрічі було обговорено декілька напрямів подальшої кооперації між країнами.

Перш за все треба зазначити, що дуже важливе відновлення роботи Комісії зі співробітництва між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки розпочалося, і проведення відповідного засідання буде можливе ще в цьому році. Наразі йде відповідна робота з українського боку, вивчається стан реалізації попередніх домовленостей і напрацьовується перелік проєктів до Дорожньої карти (плану дій) з реалізації Шовкового шляху, яку Україна підписала і приєдналася до цієї ініціативи в 2017 році", - зазначив Немчінов.

За його словами, якщо раніше акцент у співпраці був на спільних проєктах в сфері енергетики та сільського господарства, а згодом у сфері торгівлі, то нині наперед виходять спільні проєкти у інфраструктурі та логістиці.

"Водночас Україна – перша європейська країна на Шовковому шляху і Китай має долучатися до наших проєктів інфраструктурної модернізації та інтеграції української інфраструктури в європейський інфраструктурний простір, сполучаючи в рамках цього процесу додатково реалізацію спільних проєктів ініціативи Один пояс – Один шлях", - підкреслив міністр КМУ.

Фань Сяньжун – 10-й посол КНР за часів Незалежності та водночас один із тих, хто був у витоків встановлення взаємних відносин між Україною та Китаєм в 1992 році.

Китай є важливим партнером для України. Він надав Україні в найважчий період, і продовжує надавати допомогу у боротьбі з пандемією, спричиненою коронавірусною інфекцією COVID-2019. Зокрема, і завдяки зусиллям новопризначеного посла.