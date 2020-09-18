Разумков закрив засідання Ради

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

У парламенті 18 вересня пройшла година запитань до уряду, на якій виступили віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.

Після цього міністр фінансів Сергій Марченко представив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Народні депутати також ухвалили три постанови №4057, 4082 і 4108 зі зверненнями до Кабінету Міністрів провести перерозподіл видатків Фонду боротьби з COVID-19, а також внести зміни до державного бюджету-2020 для організації безпечного освітнього процесу в умовах пандемії коронавірусу.

Наступне пленарне засідання ВР відбудеться 29 вересня. Наступного тижня парламентарії працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях.