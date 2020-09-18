Разумков провів нараду щодо ковід-тестування за участю очільників МОЗ та Мінфіну

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з керівниками депутатських фракцій і груп провів нараду щодо тестування хворих з підозрою на COVID-19 за участю очільників МОЗ та Мінфіну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів нараду з керівниками депутатських фракцій та груп за участю міністра охорони здоров’я Максима Степанова та міністра фінансів Сергія Марченка щодо тестування хворих на COVID-19, а також проведення планових операцій в помаранчевій та червоній зонах", - йдеться у повідомленні.

Під час наради обговорені можливі шляхи розв'язання проблеми оперативного тестування пацієнтів, котрі потрапляють до закладів охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров’я запевнив учасників наради, що найближчим часом буде розроблений спрощений порядок проведення такої процедури, що дозволить вчасно надавати необхідну допомогу хворим.

"Окрім того, під час наради піднімалося питання щодо забезпечення медичних лабораторій необхідним обладнанням, тестами, перспектив закупівлі вакцини та удосконалення механізму реагування на проблеми, з якими звертаються громадяни", - передають у пресслужбі Апарату ВР.

Разумков також звернувся до керівників депутатських фракцій та груп із проханням під час тижня роботи з виборцями зібрати інформацію щодо потреб та проблем закладів охорони здоров’я в регіонах, після чого має відбутися повторна нарада з цього питання.

Як повідомляв Укрінформ в Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом, з початку пандемії цей діагноз підтверджений у 169 472 осіб.