Арахамія - про заяву Пєскова щодо "Норманді": Це спроба політичного тиску

Голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає спробою політичного тиску заяву речника президента Росії Дмитра Пєскова стосовно того, що наступна зустріч у нормандському форматі може цього року не відбутися.

Як передає Укрінформ, про це Арахамія сказав журналістам у п'ятницю перед початком пленарного засідання.

"Наскільки мені відомо, позиція неузгоджена. Це просто, на мій погляд, така спроба тиску політичного на це питання. Тому я думаю, що станом на зараз нічого не визначено, і зустріч може бути в будь-який час", - зазначив Арахамія.

Як відомо, Пєсков заявив напередодні, що зустріч лідерів нормандської четвірки варто очікувати в «осяжному майбутньому», але «фіксувати якісь дати» не варто.

Востаннє лідери нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Політичні радники нормандського формату зустрічалися 11 вересня в Берліні.