Разумков відкрив Раду, у залі - 181 депутат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив засідання парламенту в п'ятницю, 18 вересня.

Як передає кореспондент Укрінформу, в залі зареєстровано 181 народний депутат.

"Засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, традиційно на початку засіданні ВР у п'ятницю відбудеться Година запитань до уряду. Воно буде присвячена роботі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також питанню забезпечення навчального процесу в умовах поширення в Україні коронавірусу та стану нарахування зарплати освітянам.

Для доповідей у рамках години запитань до уряду запрошені віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Після цього міністр фінансів Сергій Марченко представить проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік". За результатами представлення документа народні депутати можуть взяти його до відома або ухвалити рішення про відхилення.

Також на порядку денному парламентаріїв - низка законопроєктів. Зокрема, до розгляду в першому читанні заплановано законопроєкт №3577 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" та №3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги.

У другому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Порядок денний також включає законопроєкт №3450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".