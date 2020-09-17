Разумков вважає, що Юрченко мав би скласти мандат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Олександр Юрченко мав би достроково припинити повноваження народного депутат у зв’язку із корупційним скандалом.

Як передає Укрінформ, таку думку спікер висловив у ток-шоу «19:00» на телеканалі ZIK.

“Я думаю, що людина (Олександр Юрченко – ред.) повинна була мати стрижень і зробити те, що повинна була зробити. Можливо, й написати заяву про складання депутатських повноважень для того, щоб потім ніхто нікого не звинувачував у тому, що є якийсь тиск, що це представник більшості… Думаю, це було би і по-чоловічому, і правильно як для політика. Я розумію, що політична кар’єра на цьому завершилась для представників цього скандалу. Тим не менш, мабуть, це було би правильно. І тут я згоден і з Президентом, і з іншими народними депутатами, які висловлювали схожу позицію”, – зазначив Разумков.

На його переконання, що цей ганебний випадок кидає тінь на весь парламент, всіх народних депутатів і владу загалом.

“Ми всі бачили ті записи – вони, м’яко кажучи, викликають реакцію в суспільстві. Ми згаємо про підозри, про людей, які затримані в рамках цього слідства. І тут, мабуть, головне не юридичне покарання, яке, я впевнений, має бути відповідно до чинного законодавства. Я не знаю, як людині (Олександру Юрченку – ред.) не соромно. Тому що багато людей, передусім, від партії “Слуга народу”, прийшли на сподіваннях виборців, що вони будуть іншими”, – зауважив Голова ВР.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру Юрченку.

Згодом САП поінформувала, що народному депутатові Юрченку вручено підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.

Того ж дня Юрченка виключили з фракції "Слуги народу".

Пізніше в САП заявили, що прокурори клопотатимуть у Вищому антикорупційному суді про обрання народному депутату Олександру Юрченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.