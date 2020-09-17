Разумков вважає, що Юрченко мав би скласти мандат

Разумков вважає, що Юрченко мав би скласти мандат

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Олександр Юрченко мав би достроково припинити повноваження народного депутат у зв’язку із корупційним скандалом.

Як передає Укрінформ, таку думку спікер висловив у ток-шоу «19:00» на телеканалі ZIK.

“Я думаю, що людина (Олександр Юрченко – ред.) повинна була мати стрижень і зробити те, що повинна була зробити. Можливо, й написати заяву про складання депутатських повноважень для того, щоб потім ніхто нікого не звинувачував у тому, що є якийсь тиск, що це представник більшості… Думаю, це було би і по-чоловічому, і правильно як для політика. Я розумію, що політична кар’єра на цьому завершилась для представників цього скандалу. Тим не менш, мабуть, це було би правильно. І тут я згоден і з Президентом, і з іншими народними депутатами, які висловлювали схожу позицію”, – зазначив Разумков.

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На його переконання, що цей ганебний випадок кидає тінь на весь парламент, всіх народних депутатів і владу загалом.

“Ми всі бачили ті записи – вони, м’яко кажучи, викликають реакцію в суспільстві. Ми згаємо про підозри, про людей, які затримані в рамках цього слідства. І тут, мабуть, головне не юридичне покарання, яке, я впевнений, має бути відповідно до чинного законодавства. Я не знаю, як людині (Олександру Юрченку – ред.) не соромно. Тому що багато людей, передусім, від партії “Слуга народу”, прийшли на сподіваннях виборців, що вони будуть іншими”, – зауважив Голова ВР.

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Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру Юрченку.

Згодом САП поінформувала, що народному депутатові Юрченку вручено підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.

Того ж дня Юрченка виключили з фракції "Слуги народу".

Пізніше в САП заявили, що прокурори клопотатимуть у Вищому антикорупційному суді про обрання народному депутату Олександру Юрченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.

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