Кулеба прокоментував “кризову ситуацію” з хасидами у “Нових Яриловичах”

Україна комунікує з Білоруською та ізраїльською стороною щодо ситуації з паломниками-хасидами на українсько-білоруському кордоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної з віцепрем’єр-міністером - міністером закордонних справ Республіки Болгарія Єкатериною Захарієвою пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є законодавство України, яке мають всі поважати, незалежно від громадянства, віросповідання або належності до тієї чи іншої культурної течії”, - зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що дійсно з паломниками-хасидами була створена кризова ситуація, але не на всьому кордоні українсько-білоруському, а лише в пункті пропуску “Нові Яриловичі”.

“Коли ми подивилися на всю карту наших пунктів пропуску з Білоруссю, то в жодному іншому пункті такої кризової ситуації не було. Більше того, деякі іноземні громадяни прибували на кордон, бачили, що не можуть в’їхати в Україну, розверталися їхати назад. Усе було спокійно і цивілізовано”, - розповів він.

Кулеба також проінформував, що Україна з білоруською стороною вчора комунікувала з цього приводу і “довели чітко їм ту позицію, яку я щойно озвучив”.

“З Ізраїлем ми теж на зв’язку, і я по всім каналам дипломатичним дав доручення працювати для того, щоб мінімізувати будь-які непорозуміння з цього питання”, - пояснив міністр.

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“Рош га-Шана визнаний в Україні як офіційне свято, ми надзвичайно шануємо його і я, користуючись нагодою, хочу привітати хасидів в усьому світі з тим, що незабаром це велике світле свято настане”, - додав Кулеба.

Як повідомлялося, заборона іноземцям на в’їзд в Україну діє з 28 серпня по 28 вересня. У середу, 16 вересня, урядом була прийнята постанова про закриття п/п "Нові Яриловичі" на Чернігівщині, біля якого зібралася велика кількість іноземців.