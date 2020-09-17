Арахамія каже, що немає зараз зв’язку з Юрченком

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що ситуацію, пов’язану з народним депутатом Олександром Юрченком, мають з'ясовувати правоохоронні органи.

Про це він заявив на брифінгу після пленарного засідання Верховної Ради 17 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я його (Юрченка - ред.) не бачив з тієї пори, як НАБУ заявила, але ще жодних підозр не було. Я тільки від його помічника отримав заяву про вихід із фракції», - сказав Арахамія.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, він заявив, що не має зараз зв'язку з Юрченком. «Телефон не працює, у мене немає зв’язку з ним. Я точно не знаю, де він живе. Нехай правоохоронці розбираються з цим питанням», - сказав голова фракції СН.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

17 вересня Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру Юрченку.

Згодом САП поінформувала, що народному депутатові Юрченку вручено підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.

Того ж дня Юрченка виключили з фракції "Слуги народу".