"Слуга народу" проведе засідання фракції за участю Резнікова, Кулеби, Єрмака і Кравчука

Фракція партії «Слуга народу» планує провести наступне засідання за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, віцепрем’єра Олексія Резнікова та голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука 28 вересня.

Як передає Укрінформ, про це журналістам під час брифінгу повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Арахамія зазначив при цьому, що в четвер, 17 вересня, засідання фракції не відбудеться через ангіну у віцепрем’єр-міністра Резнікова.

"Пан Резніков має ангіну. Жодної інтриги немає. Пан Резніков просто попросив трошки підлікуватися, бо завтра година запитань до уряду, і щоб він міг бути там присутнім. Тому, я думаю, що засідання фракції ми перенесемо... У понеділок (28 вересня – ред.) я думаю, ми проведемо фракцію і запросимо додатково голову Офісу Президента, міністра закордонних справ, та пана Кравчука», - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від фракції "Слуга народу " Олександр Качура поінформував, що засідання фракції "Слуга народу" за участю віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, на якому планували обговорити внесення змін до постанови про проведення чергових місцевих виборів, не відбудеться в четвер, 17 вересня, через хворобу одного з учасників зустрічі.

Заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук повідомила про скасування запланованого на 17 вересня засідання у зв'язку з хворобою віцепрем‘єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату, які тривали 7 годин. Після переговорів представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

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У РФ вважають, що постанова Ради суперечить Мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24" зауважив, що Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.

Раніше Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.