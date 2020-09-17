Разумков закрив Раду

Разумков закрив Раду

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні в четвер було ухвалено низку законодавчих актів.

Зокрема, було ухвалено закони "Про розвідку" та ""Про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні".

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У першому читанні було ухвалено законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а).

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