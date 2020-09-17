Територіальна реформа: Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи" (проєкт №3614).

Як передає кореспондент Укрінформу, це рішення підтримали 287 народних депутатів.

Документ вносить зміни до Бюджетного кодексу, якими уніфікує визначення терміну "бюджети місцевого самоврядування"; визначає склади доходів та видатків окремо для бюджетів місцевого самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань) та районних бюджетів.

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Як зазначається у пояснювальній записці, цілями й завданнями ухваленого закону є розмежування доходів і видатків між бюджетами районів та територіальних громад; встановлення складу доходів та видатків бюджетів тергромад, які будуть сформовані за рішенням Кабінету Міністрів, в обсягах, закріплених за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад; встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.