Разумков відкрив Раду, у залі - 247 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив засідання парламенту в четвер, 17 вересня.

У залі зареєстровано 247 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу. "Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні в четвер, 17 вересня, розгляне законопроєкти про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а) та внесе зміни до держбюджету на 2020 рік для розширення напрямів надання у 2020 році держгарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання державного сектору економіки, спричинені запровадженням карантинних обмежень через COVID-19.

Серед іншого, на розгляді парламентаріїв у четвер - законопроєкт №3615-1 "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

У другому читанні також планується розглянути законопроєкт №3103 "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб".

На засіданні в четвер Верховна Рада втретє спробує затвердити своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (проєкт постанови №4104).

Народні депутати мають намір розглянути в другому читанні законопроєкт №3991 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд)".

До розгляду в другому читанні також заплановано проєкт закону №2618 "Про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" та законопроєкт №2412-д "Про розвідку".

Крім того, порядок денний передбачає розгляд законопроєкту №3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів розміру державної соціальної допомоги.

Серед питань порядку денного - законопроєкт №3450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів" і №2329 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань".

Фото: Геннадій Мінченко