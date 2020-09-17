Рада розгляне зміни до бюджету та надання "пакунків малюка"

Верховна Рада на засіданні в четвер, 17 вересня, розгляне законопроєкти про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та про держбюджет на 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Так, законопроєкт №3960 передбачає зміни до бюджету для розширення напрямів надання у 2020 році держгарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання державного сектору економіки, спричинені запровадженням карантинних обмежень через COVID-19.

Законопроєкт №3006а спрямований на законодавче врегулювання надання одноразової допомоги при народженні дитини "пакунок малюка".

Серед іншого, на рогляді парламентаріїв у четвер - законопроєкт №3615-1 "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

У другому читанні також планується розглянути законопроєкт №3103 "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб".

На засіданні в четвер Верховна Рада втретє спробує затвердити своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (проєкт постанови №4104).

Народні депутати мають намір розглянути в другому читанні законопроєкт №3991 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд)".

До розгляду в другому читанні також заплановано проєкт закону №2618 "Про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" та законопроєкт №2412-д "Про розвідку".

Крім того, порядок денний передбачає розгляд законопроєкту №3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги.

Серед питань порядку денного - законопроєкт №3450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів" і №2329 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань".