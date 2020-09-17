Рада розгляне зміни до бюджету та надання "пакунків малюка"
Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту, оприлюднений на сайті Верховної Ради.
Так, законопроєкт №3960 передбачає зміни до бюджету для розширення напрямів надання у 2020 році держгарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання державного сектору економіки, спричинені запровадженням карантинних обмежень через COVID-19.
Законопроєкт №3006а спрямований на законодавче врегулювання надання одноразової допомоги при народженні дитини "пакунок малюка".
Серед іншого, на рогляді парламентаріїв у четвер - законопроєкт №3615-1 "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".
У другому читанні також планується розглянути законопроєкт №3103 "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб".
На засіданні в четвер Верховна Рада втретє спробує затвердити своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (проєкт постанови №4104).
Народні депутати мають намір розглянути в другому читанні законопроєкт №3991 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд)".
До розгляду в другому читанні також заплановано проєкт закону №2618 "Про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" та законопроєкт №2412-д "Про розвідку".
Крім того, порядок денний передбачає розгляд законопроєкту №3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги.
Серед питань порядку денного - законопроєкт №3450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів" і №2329 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань".