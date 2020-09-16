Глава МЗС Болгарії 17 вересня відвідає Україну з робочим візитом

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Республіки Болгарія Єкатерина Захарієва 17 вересня відвідає Україну з робочим візитом, під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС. "Глави МЗС обговорять дорожню карту розвитку політичного діалогу на найближчий період, європейську та євроатлантичну інтеграцію України, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та захист прав національних меншин", - йдеться у повідомленні. Читайте також: У вересні українці можуть подорожувати до Болгарії без тестів і карантину За підсумками переговорів запланована онлайн-пресконференція міністрів.