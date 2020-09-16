У Раді розробляють пакет пропозицій, щоб прихистити в Україні білорусів-втікачів - депутат

Члени міжфракційного об'єднання у Верховній Раді "За демократичну Білорусь" розробляють пакет пропозицій для того, щоб законодавчо забезпечити тимчасове перебування на необмежений період тим представникам білоруської громади, які потерпають від переслідувань.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв на брифінгу "Ситуація в Білорусі: чого добивається Путін від Лукашенка?"

"Ми уже зараз, зокрема в міжфракційному об'єднанні "За демократичну Білорусь", розробляємо пакет пропозицій для того, щоб можна було законодавчо забезпечити тимчасове перебування на необмежений період тим представникам білоруської громади, які негайно цього потребують, які приїжджають зараз в Україну, щоб врятуватися від переслідувань, від лукашенківського режиму", - сказав Ар'єв.

Він додав, що українська влада зобов'язана допомогти тим білорусам, які цього потребуватимуть.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.