Делегатам ПА ЄВРОНЕСТ запропонують не визнавати результати виборів у Білорусі — Ар'єв

Делегатам Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ буде запропоновано схвалити доповідь щодо невизнання президентських виборів у Білорусі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність", член постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї ЄС - Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ) Володимир Ар'єв на брифінгу в середу, 16 вересня.

Зокрема, політик підкреслив, що він і фракція "ЄС" наполягатимуть, щоб політика України стосовно диктаторського режиму в Білорусі була відповідною і корелювалася з курсом, який сьогодні взяв Європейський Союз.

"Зокрема, я буду робити для цього наступні кроки. Зараз я є співдоповідачем у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ, і ми робимо разом із членом Європарламенту Анджеєм Халіцьким доповідь щодо демократичних інституцій. І, зокрема, події в Білорусі в цьому проєкті доповіді будуть обов'язково включені, вони вже за моєю пропозицією включені. І засудження і невизнання буде запропоновано всім делегатам асамблеї проголосувати, відповідним чином солідаризуватися і з білоруським народом, який бореться за свою свободу і право обрати собі керівника, і з європейськими партнерами, з європейськими країнами, які фізично не можуть визнати, і абсолютно правильно не можуть визнати тих подій, які відбулися в Білорусі", - зазначив Ар'єв.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації. Наразі погодження таких обмежувальних заходів триває, країни ЄС поки не досягли консенсусного рішення щодо обсягу та характеру таких санкцій.