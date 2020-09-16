"Голос" закликає Венедіктову підписати підозру депутату Юрченку

Депутатська фракція політичної партії "Голос" закликає генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату із фракції "Слуга народу" Олександру Юрченку.

Як передає Укрінформ, на цьому акцентувала член фракції «Голос» Олександра Устінова з трибуни парламенту у середу, 16 вересня.

"Усі ми бачили вчора те відео, яке опублікувало Національне антикорупційне бюро, – про колегу пана народного депутата Юрченка. Давайте говорити відверто, Юрченко зараз – це паршива вівця в цьому парламенті. Це людина, яка зганьбила це скликання своїми діями… Тому ми вимагаємо після всього побачено, щоб генеральний прокурор знову прийшла до цієї зали і щоб, усе ж таки, підписала підозру пану Юрченку", – зауважила Устінова.

У відповідь на цю заяву голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав колег-депутатів не політизувати "кримінальну ситуацію".

"Зараз дійсно чутливе питання, і ми точно не будемо нікого покривати і вважаємо, що якщо народний депутат винен незалежно від того, яку фракцію чи партію він представляє, треба розслідувати це питання. Ми можемо підписати разом із вами заклик до генерального прокурора, що ми ніколи нікого не будемо покривати, але з цього не треба робити політичну ситуацію. Це суто кримінальна ситуація, яку треба розслідувати. Це органи правосуддя повинні працювати", – зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

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15 вересня генпрокурор Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутату Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.

Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.