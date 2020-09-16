Разумков закрив засідання Ради

Як повідомляв Укрінформ, у середу депутати, зокрема, ухвалили закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами (№ 3640) із пропозиціями Президента Володимира Зеленського.

Також було ухвалено звернення до Кабінету Міністрів щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням (проєкт постанови №3835).

Окрім того, Рада призначила економіста-міжнародника Василя Горбаля на посаду члена Ради Національного банку України.

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За основу парламентарії ухвалили законопроєкт №3048, яким пропонується спростити доступ до правосуддя громадянам України, які проживають в анексованому Криму.

Відповідно до Регламенту, пленарної середи депутати працюють у пленарному режимі до 14:00. Решта часу відведена для засідань комітетів, фракцій і груп.