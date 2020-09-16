Україна зацікавлена у політичних консультаціях з МЗС Іраку — Джапарова

Українські дипломати зацікавлені у проведенні політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Іраку, а очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба готовий прийняти свого іракського колегу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі першого заступника міністра Еміне Джапарової з послом Республіки Ірак в Україні Бакіром Ахмедом Азізом аль-Джафою.

"У ході зустрічі сторони відзначили необхідність активізації політичного діалогу високого рівня. Еміне Джапарова підтвердила готовність міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби прийняти свого іракського колегу, а також підкреслила зацікавленість української сторони у проведенні політичних консультацій між міністерствами закордонних справ обох держав", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники висловили обопільну зацікавленість у подальшому розвитку торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва, а також обговорили можливість проведення в Києві у першій половині 2021 року чергового засідання Українсько-іракської спільної комісії з торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва.

Джапарова поінформувала посла Іраку про численні порушення прав людини на території тимчасово окупованої Росією Автономної Республіки Крим та наголосила, що мілітаризація півострова несе загрозу регіональній та світовій безпеці. Вона також відзначила плани щодо запуску Україною "Кримської платформи", яка має посилити присутність кримського питання на міжнародному порядку денному.

Окрім цього, Джапарова та Бакір аль-Джаф обговорили питання співпраці України та Іраку в рамках міжнародних організацій.

Фото: mfa.gov.ua