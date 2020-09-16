МЗС вимагає від Росії роз'яснень у зв'язку з заявою про "нормандський саміт"

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії роз'яснень після коментаря заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка стосовно неправдивості слів Володимира Зеленського про готовність усіх сторін до проведення "нормандського саміту".

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС.

Зазначається, що, перебуваючи з офіційним візитом у Республіці Австрія, Президент України Володимир Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту лідерів Нормандського формату, а про принципову готовність його учасників зустрітися.

У цьому контексті у зовнішньополітичному відомстві акцентували, що Україна, як й інші учасники Нормандського формату, зацікавлена в тому, щоб наступна зустріч глав держав та урядів N4 підтвердила виконання домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі та була максимально результативною з точки зору досягнення подальшого прогресу у мирному врегулюванні міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.

"Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт. Очевидно, що сьогоднішній недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар заступника міністра закордонних справ РФ потребує додаткових роз’яснень позиції російської сторони як учасникам Нормандського формату, так і міжнародному співтовариству" - зазначили в МЗС.

Як повідомлялося, заступник глави МЗС Росії А. Руденко в коментарі агентству "РИА Новости" заявив, що на зустрічі радників і політрадників у Берліні 11 вересня заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає.