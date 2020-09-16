МЗС вимагає від Росії роз'яснень у зв'язку з заявою про "нормандський саміт"
Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС.
Зазначається, що, перебуваючи з офіційним візитом у Республіці Австрія, Президент України Володимир Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту лідерів Нормандського формату, а про принципову готовність його учасників зустрітися.
У цьому контексті у зовнішньополітичному відомстві акцентували, що Україна, як й інші учасники Нормандського формату, зацікавлена в тому, щоб наступна зустріч глав держав та урядів N4 підтвердила виконання домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі та була максимально результативною з точки зору досягнення подальшого прогресу у мирному врегулюванні міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.
"Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт. Очевидно, що сьогоднішній недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар заступника міністра закордонних справ РФ потребує додаткових роз’яснень позиції російської сторони як учасникам Нормандського формату, так і міжнародному співтовариству" - зазначили в МЗС.
Як повідомлялося, заступник глави МЗС Росії А. Руденко в коментарі агентству "РИА Новости" заявив, що на зустрічі радників і політрадників у Берліні 11 вересня заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає.