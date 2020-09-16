Уряд планує схвалити стратегію боротьби з організованою злочинністю

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні у середу схвалить стратегії боротьби з організованою злочинністю.

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, вніс на розгляд колег цю постанову міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Укрінформ.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонує присутнім схвалити Концепцію комунікації у сфері гендерної рівності, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов - проєкт постанови про внесення змін до порядку використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медикам, які надають допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Він також пропонує змінити порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році.

Міністр фінансів Сергій Марченко ініціював внесення змін до порядку придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики, а в.о міністра освіти Сергій Шкарлет - зміни до положення про Премію КМУ за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ініціюватиме внесення змін до положення про інтегровану систему електронної ідентифікації та положення про Мінцифри. Він також пропонує змінити порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко вніс на розгляд колег зміни до порядку оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди.

Урядовці мають погодити проєкт указу Президента про внесення зміни до переліку посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.

Вони затвердять текст угоди з урядом Гренади про скасування візових вимог.

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Учасники засідання затвердять зразки бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України. Також можуть бути внесені зміни до переліку видів продукції, щодо яких органи здійснюють державний ринковий нагляд.

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Учасники заходу погодять два законопроєкти, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Це зміни до деяких законів щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також про ратифікацію протоколу з урядом Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони.