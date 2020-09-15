Лукашенко хоче домовитися з Україною про "зелений коридор" для хасидів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання зеленого коридору для євреїв-хасидів, які здійснюють паломництво.

Як передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, про це повідомила прессекретар президента Наталія Ейсмонт.

"Президент Білорусі доручив нашому уряду оперативно зв'язатися з урядом України і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів. При цьому Білорусь готова організувати транспорт, наприклад автобуси, для доставки цих паломників до пункту призначення - українських святинь - і назад. А потім і до аеропорту для відправлення на батьківщину. Всі ці функції наша країна готова взяти на себе", - заявила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, сотні паломників-хасидів, які намагаються потрапити до України з території Білорусі незважаючи на обмеження в'їзду, наразі продовжують перебувати на кордоні між українським і білоруським пунктами пропуску.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі паломників-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - в Житомирській області і близько 1,5 тисячі осіб - на Волині.

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Умань, де похований засновник Брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана випадає на 18-20 вересня.

Фото: БЕЛТА