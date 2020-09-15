Джапарова розповіла, які питання порушить Україна на Генасамблеї ООН

Україна порушить питання посилення ролі Організації Об’єднаних Націй у відновлені територіальної цілісності нашої держави під час сесійного року Генасамблеї, який розпочинається 15 вересня.

Про це сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, розповідаючи про пріоритети України на ювілейній 75-й сесії Генасамблеї ООН у відеозаписі на Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"Упродовж сесійного року ми продовжимо працювати над захистом національних інтересів України і перед нами тут три ключових завдання. Перше - посилення ролі ООН у відновлені суверенітету і територіальної цілісності нашої держави...Ми плануємо ініціювати обговорення за участі всіх держав-членів ООН комплексного підходу до вирішення нагальних проблем в Криму і на Донбасі. Друге - захист прав людини. Російська Федерація як держава-окупант продовжує ігнорувати положення чотирьох резолюцій Генасамблеї, які закликають до припинення грубих порушень прав людини в окупованому Криму", - сказала вона.

Джапарова додала, що у правозахисній резолюції будуть згадані факти репресій в контексті переслідування кримських татар, а це не тільки незаконні вибори на території півострова, але і його колонізація, утиски мовних прав, згортання свободи слова.

Крім того, вона зауважила, що Україна порушить питання мілітаризації Росією частин Чорного та Азовського морів, півострова Крим. За її словами, елементи такої мілітаризації будуть відображені в оновленій резолюції, яка буде присвячена проблематиці мілітаризації.

"Нові резолюції Генасамблеї стануть додатковим політико-дипломатичним інструментом для притягнення держави-агресора до відповідальності", - наголосила перша заступниця міністра.

Вона нагадала, що 15 вересня в Нью-Йорку розпочинає роботу 75-та сесія Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Через COVID-19 вперше в історії загальні дебати проходитимуть у віртуальному форматі.

Як повідомлялося раніше, до порядку денного 75-ї сесії ГА ООН включили питання ситуації на окупованих територіях України, над чим працювало МЗС України.

Щороку у вересні в Нью-Йорку розпочинається чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН. Традиційно, наприкінці місяця проводиться так званий сегмент "високих зустрічей" за участю глав держав та урядів країн-членів ООН.