Немчінов прогнозує брак кадрів в ОТГ у разі ліквідації райадміністрацій

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов наголошує, що людям не варто боятися залишитися без роботи в ОТГ, якщо у рамках районування областей буде ліквідовано РДА.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Я думаю, що у нас навпаки буде брак кадрів на рівні ОТГ. Більшість повноважень переходить на рівень об’єднаних територіальних громад. Насправді вже й зараз місцеві державні адміністрації не мають такої великої чисельності, як вони мали колись, тому що за останніх 5 років там відбулося кілька скорочень. За моєю інформацією, там є достатньо багато вакансій", - сказав Немчінов.

Як правило, додав міністр, в невеликих районах мешканці навколишніх сіл і є тими працівниками райадміністрацій, тому вони матимуть можливість знайти себе у своїх населених пунктах, де сформовані ОТГ.

"Не думаю, що це буде глобальна проблема", - додав він.

Немчінов вважає, що нині більш проблематично виглядає все-таки новий функціонал місцевих державних адміністрацій і правильне та ефективне їх формування після проведення перших сесій районних рад, формування нових районних рад там, де ніколи не було районів.