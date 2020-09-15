Рада змінила графік пленарних засідань

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіка проведення пленарних засідань".

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт № 3608 в другому читанні та в цілому як закон підтримали 315 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Закон визначає, що у вівторок, середу, четвер та п’ятницю пленарне засідання триватиме з 10:00 до 15:00 (у п’ятницю – до 16:00) з перервою з 12:00 до 12:30.

Понеділок і час після завершення пленарних засідань відводяться для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної із здійсненням депутатських повноважень, а в разі необхідності - проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, депутатських фракцій (депутатських груп).

Законом також встановлено, що пленарної п’ятниці з 10:00 до 11:00 відбуватиметься година запитань до уряду в парламенті, з 14:00 до завершення пленарного засідання – стислі (до трьох хвилин) оголошення депутатських запитів і прийняття рішень про підтримку та їх направлення, обговорення відповідей на депутатські запити за участю керівників та посадових осіб державних органів (крім органів судової влади), органів місцевого самоврядування, які відповідають на депутатські запити і запитання народних депутатів, а також для виступів народних депутатів "із різних питань".

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Водночас закон вносить зміни до статей 24, 25, 26 Регламенту, в яких виключається слова "ранкове" та "вечірнє" в контексті пленарних засідань.

Окрім того, рішення Верховної Ради щодо проєктів законів, постанов та інших актів ухвалюються лише з питань, включених до порядку денного пленарного засідання до перерви з 12:00 до 12:30.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Як повідомляв Укрінформ, у першому читанні законопроєкт №3608 було ухвалено 15 липня.