Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту 15 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання оголошую закритим,» – сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок депутати Верховної Ради ухвалили в цілому проєкт постанови № 3053а «Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь».

У цій заяві міститься оцінка поточної ситуації, засуджуються методи влади з її вирішення, висловлюється неприпустимість залучення сил РФ та ОДКБ для нормалізації ситуації, а також міститься заклик до вирішення кризи в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

Також Рада ухвалила закон щодо скасування норми про обов'язковість подання під час реєстрації кандидатами у депутати на місцевих виборах довідки про наявність чи відсутність судимості.

Водночас депутати ухвалили закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіка проведення пленарних засідань”, який визначає, що у вівторок, середу, четвер та п’ятницю пленарне засідання триватиме з 10:00 до 15:00 (у п’ятницю – до 16:00) з перервою з 12:00 до 12:30.

У першому читанні було ухвалено законопроєкт про 7% ПДВ на культурні послуги

Окрім того, під час пленарного засідання з інформацією щодо розслідуваних справ виступила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.