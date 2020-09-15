Президенти України та Австрії проводять переговори віч-на-віч

Президент України Володимир Зеленський у середу почав офіційний візит до Австрії.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії, українська делегація прибула близько 11.00 за місцевим часом на Внутрішню площу (Innerer Burghof) палацового комплексу Гофбург, де розміщена канцелярія президента Австрії. На главу Української держави вже чекав підрозділ австрійської армії, щоб віддати військові почесті, та військовий оркестр.

Глави держав та перші леді привіталися та коротко поспілкувалися, після чого були виконані гімни Австрії й України.

Після цього обидва президенти привітали членів делегацій та перейшли до кімнати Марії Терезії для спільної фотосесії. Після її завершення розпочалися переговори президентів Австрії та України тет-а-тет і за участю делегацій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває 15-16 вересня з офіційним візитом у Республіці Австрія.

У межах візиту заплановані переговори глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Зеленський та Ван дер Беллен також візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Фото: ОП