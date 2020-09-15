Обрання директора ДБР: Зеленський обрав трьох кандидатів до складу комісії

Президент Володимир Зеленський визначив три кандидатури до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з документом, Президент визначив для включення до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР проректора Академії адвокатури Аліну Бірюкову; завідувача кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Олександра Головка та професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Оксану Кучинську.

Водночас глава держави увільнив від виконання обов’язків членів конкурсної комісії Оксану Квашу, Олександра Костенка та Віктора Кощинця.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань", який передбачає перезапуск відомства, зокрема призначення нового керівництва. Згідно з документом, Президент призначає нового директора ДБР за поданням конкурсної комісії, без подання Прем'єр-міністра.

Трьох із дев’яти членів конкурсної комісії має делегувати Верховна Рада. Ще по три кандидатури подають Президент і уряд.

27 грудня 2019 р. Президент звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР.