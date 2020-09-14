Ткаченко: Через бар’єр нечесним забудовникам почав отримувати "привіти" з погрозами

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що через поставлений бар’єр нечесним забудовникам почав отримувати "привіти" у вигляді погроз.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці, розповідаючи про 100 днів на посаді міністра.

"Вперше – на державній посаді. І мушу зізнатися – це цікава робота. Якщо ставиш перед собою мету та якщо у тебе є підтримка як з боку представників культури та креативної економіки, так і з боку Президента, Верховної Ради та колег по Кабміну, тут можна зробити надзвичайно багато", - зазначив Ткаченко.

За його словами, "карантин майже зрівняв наші витрати на культуру з Албанією, яка витрачає усього 0,2% ВВП на сферу культури". "Культура і так була у ролі жебрака, а через карантин постала загроза тотального банкрутства", - сказав міністр.

Він розповів, що МКІП сфокусувалося на двох викликах: зберегти сферу культури, зменшити ризики, заподіяні карантином, та скористатися викликом COVID-19, щоб дати культурі поштовх та можливості для нового розвитку і збільшення її капіталізації.

Також міністр наголосив на важливості започаткування довгострокових зрушень у сфері культури та креативних індустрій, "аби вони не залежали від зміни політичних настроїв чи того, хто обіймає посаду очільника".

Ткаченко висловив побажання, щоб МКІП створило можливості для збільшення кількості людей в країні, які споживають культурні послуги та інформацію. "Це буде найкращий показник діяльності міністерства. Як результат, люди більше читають, частіше відвідують театри, музеї, виставки, створюють більше нових продуктів. З іншого боку, продовжую відчувати супротив. Тому що наші ідеї примирення, пропагування різноманіття та діалогу – навряд чи подобаються крайнім сторонам політичного процесу. Поставили бар’єр нечесним забудовникам – і почав отримувати "привіти" у вигляді різного виду погроз. Але ми і не таке бачили. Попереду багато викликів. Але ми здолаємо. Дякую тим, хто з нами разом", - написав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, на пресконференції в понеділок, 14 вересня, Ткаченко заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт щодо протидії хаотичній забудові в Україні, наразі його обговорюють з народними депутатами.