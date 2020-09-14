Безпека держслужбовців під час перевірок: як працюватимуть інспектори ДІМ та що не так із системою зараз

Зробити роботу державних інспекторів безпечною та якісною

Представники майже всіх контролюючих органів України так чи інакше зіштовхуються із питанням безпеки своїх співробітників під час здійснення перевірок.

Адже завжди існує ймовірність, що забудовник чи замовник буде некоректно себе поводити, ображати перевіряючого, застосовувати силу проти нього. Зокрема, це може відбуватись під час виявлення порушень, видачі приписів та накладання штрафів. Але тут також не варто відкидати ризики некоректної поведінки перевіряючого та громадськості.

Саме тому ми проаналізували досвід роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та вирішили одразу запровадити кілька механізмів, щоб з самого початку будувати конструктивну співпрацю між спеціалістами Державної інспекції містобудування України (ДІМ), суб’єктами містобудування та громадськістю.

ТЕПЕРІШНЯ СИТУАЦІЯ

У вітчизняному законодавстві є певні неврегульовані аспекти, які стосуються захисту честі, гідності, життя та здоров’я державних службовців. Поясню які і чому.

У разі порушення права на свободу не держслужбовця, завдання матеріальної чи моральної шкоди, людина має право отримати відшкодування збитків за рішенням суду. Наприклад, у випадку зведення наклепу, можна подати до суду, вимагаючи спростування інформації та компенсацію. Але якщо це державний службовець, він, як позивач у справах про захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати лише спростування недостовірної інформації про себе, без відшкодування збитків.

На мою думку, такою ситуацією можуть користуватися, щоб підірвати репутацію органу та конкретного держслужбовця. Не забуваємо, що Конституція України гарантує кожному громадянину право на повагу до його честі та гідності.

Тому ми хочемо побудувати цивілізовані відносини та конструктивну співпрацю. Всі сторони повинні дотримуватися норм закону та ділової етики. Як на мене, людина, яка не поважає посадових осіб під час здійснення їх повноважень, висловлює неповагу до держави, закону.

За останні кілька років були випадки, коли із державними інспекторами держархбудконтролю траплялися небезпечні ситуації. На фахівців спускали собак, погрожували фізичною розправою, здійснювали психологічний тиск тощо.

Щоб запобігти вищезгаданим ситуаціям в майбутньому, розглядаємо кілька варіантів:

1. Здійснення обов’язкової відеофіксації під час всіх перевірок та обладнання відеореєстраторів «тривожними кнопками» виклику Нацполіції;

2. Внесення змін до закону щодо підвищення відповідальності за напад та погрозу посадовій особі ДІМ. Наприклад – застосовувати відповідальність як і за незаконні дії, вчинені стосовно працівників правоохоронних органів.

3. Прирівняти права держслужбовців до інших категорій населення, щоб була можливість стягнення моральних збитків.

На мою думку, таке збільшення відповідальності є надзвичайно важливим для захисту репутації державних органів та України загалом, адже честь та гідність державного службовця – це честь і гідність держави.

4. З метою підвищення стресостійкості та комунікативних навичок фахівців ДІМ, будемо організовувати психологічні тренінги, навчання щодо стресових комунікацій. Такі тренінги будуть проводитись, щоб допомогти держслужбовцям встановлювати контакти із громадянами, налагоджувати взаємодію та довіру – за аналогією із Поліцією діалогу у складі Нацполіції;

5. Створення робочих груп за участі представників ДІМ, Нацполіції та громадськості, щоб мати змогу напрацювати шляхи розв’язання та уникнення можливих спорів та суперечок під час здійснення перевірок.

НАША МЕТА

Зробити роботу державних інспекторів безпечною та якісною, гарантувати їм нормальні умови роботи під час виконання своїх функцій.

Але і система здійснення заходів державного нагляду та контролю має бути прозорою та відкритою. Хочу відразу зазначити, скарги щодо негідної поведінки посадовців ДІМ будуть оперативно розглянуті. У випадках перевищення інспекторами своїх повноважень, будуть вживатися відповідні заходи.

Але, наголошую, вирішення всіх суперечок має відбуватися виключно в правовому полі. Пам’ятаємо, що комунікація повинна будуватися на основі принципів взаємоповаги та конструктивності.

Юрій Васильченко