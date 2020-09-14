Комітет Ради рекомендував до другого читання законопроєкт про розвідку

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді ухвалити у повторному другому читанні та в цілому проєкт Закону про розвідку

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас депутати, розглянувши другим питанням законопроєкт про внесення зміни до ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", яка регламентує питання військово-квартирної повинності для фізичних і юридичних осіб, вирішили включити законопроєкт до порядку денного четвертої сесії, але повернути його на доопрацювання уряду (№ 3968 – ред.).

Засідання депутатів відбувалося в режимі відеоконференції.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня Верховна Рада відправила на доопрацювання для розгляду на повторному другому читанні законопроєкт №2412-д про розвідку.

Ухвалення відповідного рішення підтримав 231 депутат.

Цей законопроєкт визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, порядок здійснення контролю за розвідкою. Основними завданнями розвідки визначено своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.

При цьому споживачами розвідувальної інформації, відповідно до закону, вважаються Президент, Голова Верховної Ради, голова та члени Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Прем’єр-міністр, члени та секретар Ради національної безпеки і оборони.

Документ спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Він має замінити чинний Закон України "Про розвідувальні органи України".

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2020 року Рада ухвалила законопроєкт про розвідку у першому читанні. У червні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні та в цілому як закон.

5 серпня Кабінет Міністрів запропонував винести на розгляд парламенту законопроєкт, який скасує військово-квартирну повинність для фізичних і юридичних осіб у разі запровадження правового режиму воєнного стану.

Кабінет Міністрів ініціював виключити з Закону України “Про правовий режим воєнного стану” норму, згідно з якою в Україні або в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування спільно із військовими адміністраціями та місцевими органами влади мали можливість “встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ”.

Проєкт закону був розроблений Міністерством оборони на виконання резолюції першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі від 07.08.2019 №47680/19/1-18 Степана Кубіва.