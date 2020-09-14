Дві фракції хочуть заслухати Зеленського у Раді

Парламентські фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" хочуть заслухати Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді.

З такими пропозиціями виступили співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко і заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв на засіданні Погоджувальної ради 14 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібно не Резнікова заслуховувати, тому що він отримує директиви від Зеленського, а негайно проводити закрите засідання парламенту, на якому заслухати Зеленського. Рік тому він щодня приходив до парламенту, але він має насправді розказати нам, що відбувається в зовнішній політиці України, і як відбувається ця зрада", - зазначила Геращенко.

Крім того, вона наголосила, що Путін і його радник не будуть диктувати українському парламенту, як змінювати українське законодавство.

Соболєв під час свого виступу також підкреслив, що зараз є принциповим виступ Глави держави в парламенті зі щорічною доповіддю.

"Я думаю, що для нас стає зараз принциповим виступ Президента зі щорічною доповіддю, де ми повинні розуміти політику зовнішню і внутрішню, політику стосовно COVID-19 і боротьби з ним. Це є щорічна доповідь. Я думаю, що кращого часу, як зараз навряд чи можна знайти", - зазначив Соболєв.

Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Основними темами обговорення були стан виконання рішень Паризького саміту лідерів нормандської четвірки, що відбувся 2019 року, і підготовка до чергової зустрічі на найвищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Україну на зустрічі представляли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.

Після переговорів радників нормандської четвірки представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У РФ вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

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Згодом Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24" зауважив, що Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.