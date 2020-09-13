Разумков не вбачає підстав для розпуску Ради

Разумков не вбачає підстав для розпуску Ради

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не вбачає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту 9-го скликання.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу NewsOne, передає Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна Рада, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією", - сказав спікер.

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Як повідомлялося, на VІІ позачерговому з’їзді партії "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску.

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