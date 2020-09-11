Посол України направив у МЗС Білорусі ноту через огляд машини

Посол України Ігор Кизим направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту в зв’язку з порушенням Віденської конвенції.

Як передає Укрінформ, про це Радіо Свобода повідомили в посольстві України у Мінську.

Як зазначається, приводом для ноти став огляд на білоруському кордоні машини посла, який повертався з Києва після консультацій у МЗС України до Мінська.

На кордоні посол попередив білоруських прикордонників, що їхні вимоги не відповідають Віденській конвенції про дипломатичні відносини, і заявив, що напише ноту до МЗС Білорусі в разі її порушення, але це не зупинило прикордонників.

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Віденська конвенція передбачає недоторканість майна і транспорту дипломатів.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня Прикордонний комітет Білорусі опублікував відео огляду машини посла і заперечив при цьому порушення конвенції.