МЗС планує розробити "Акт Сенцова" за зразком "Акта Магнітського"

Міністерство закордонних справ планує розробити за зразком американського «Акта Магнітського» український «Акт Сенцова» - процедуру накладання санкцій і подальшого переслідування іноземних посадовців, які системно порушують права українських громадян в окупованому Криму і на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол з особливих доручень, спеціальний представник з питань санкційної політики Олексій Макеєв у статті для "Дзеркала тижня".

"Зважаючи на те, що Україна має неабиякий досвід боротьби за визволення з російського полону українських політичних в’язнів, ми плануємо створити в Україні, за зразком американського «Акта Магнітського», свій, український «Акт Сенцова» — процедуру накладання санкцій і подальшого переслідування українськими правоохоронними органами тих іноземних посадовців, які системно порушують права людини, обвинувачуються в організації та замовленні вбивств, викрадень, тортур і нелюдського поводження, у винесенні неправомірних та політично вмотивованих вироків", - написав дипломат.

За його словами, оскільки, як свідчать останні події, Кремль не має наміру відмовлятися від агресивної політики щодо України, західного світу і свого громадянського суспільства, Україна оновлює свою санкційну політику щодо Росії. З цією метою окрім «Акта Сенцова» планується розробити чіткі алгоритми — запровадження санкцій, приєднання до обов'язкових до виконання санкцій РБ ООН, імплементація в національне законодавство санкцій ЄС, а також створити систему моніторингу ефективності санкцій, внести зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, щодо притягнення до відповідальності тих, хто порушує санкційні режими, та створити відкритий реєстр санкцій.

Акт Магнітського був прийнятий в США в 2012 році. Документ визначав коло осіб, причетних до загибелі в російському слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, і запроваджував для них заборону на в'їзд в США і фінансові санкції. Зараз у «список Магнітського» включають відповідальних за порушення прав людини в цілому. Аналогічні або схожі правові акти були прийняті в Великій Британії, Канаді, Естонії, Латвії та Литві.

Сергій Магнітський займався розслідуванням корупційних схем в Росії. Його заарештували в 2009 році за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Через рік після арешту Магнітський помер у СІЗО «Матроська тиша». Офіційною версією смерті керівництво ізолятора назвало серцеву недостатність. Правозахисники звинувачують керівництво СІЗО в навмисному ненаданні медичної допомоги Магнітському і приховуванні дійсних причин його смерті.