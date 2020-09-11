Прем’єри Вишеградської групи обговорять ситуацію в Білорусі та Україні

Прем’єр-міністри Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) зустрінуться у п’ятницю в Любліні, де обговорять, зокрема, ситуацію в Білорусі та Україні.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у Твіттері Інформаційного центру уряду Польщі.

“Прем’єр Матеуш Моравецький зустрінеться з прем’єрами країни Вишеградської групи. Лідери матимуть нагоду обмінятися думками про заплановане на 24-25 вересня надзвичайне засідання Європейської ради. Розмови стосуватимуться також ситуації в Білорусі та Україні”,- йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, це буде друга зустріч групи на рівні прем’єрів після початку головування Польщі у V4 з липня цього року. Попередня зустріч відбулася 3 липня.

За інформацією речника уряду РП Пьотра Мюллера, прем’єри Вишеграду зосередяться на ситуації в Білорусі після президентських виборів, східній політиці з особливим акцентом на відносинах з Росією, боротьбі з COVID-19 та підготовці до надзвичайного засідання Євроради 24-25 вересня.

У контексті Білорусі прем’єри звернуть увагу на питання звільнення політв’язнів і підтримки громадянського суспільства.

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Під час надзвичайного засідання Європейської ради 24-25 вересня планується обговорення відновлення економіки країн ЄС після пандемії COVID-19, відносин з Китаєм і Туреччиною, а також ситуації у країнах Східного партнерства, зокрема Білорусі.

Фото: www.gov.pl