Аваков обговорив із послом Британії протидію кіберзлочинності та реабілітацію ветеранів

Очільник МВС Арсен Аваков під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс обговорив протидію кіберзлочинності та питання реабілітації ветеранів бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Ми високо цінуємо наше співробітництво з британськими партнерами, окремої уваги заслуговує активна співпраця кіберполіцейських наших країн. Ми з впевненістю готові продовжувати спільно протистояти викликам у сфері кіберзлочинності», - наголосив Аваков.

Зазначається, що наразі за підтримки Посольства Великої Британії в Україні здійснюється розбудова Глобального центру взаємодії в кіберпросторі, що в подальшому зможе об’єднати представників всіх держорганів, а також неурядових організацій, що займаються захистом кіберпростору на території України.

Окрім того, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію проєкту, спрямованого на психологічну реабілітацію ветеранів та працівників правоохоронних органів, які проходять службу в зоні проведення бойових дій.

За словами міністра, реалізація цього проєкту дозволить запобігати проявам суїцидів серед ветеранів бойових дій шляхом своєчасного надання відповідної психологічної допомоги з використанням інноваційних технологій.

Зі свого боку Сіммонс відзначила ефективну роботу Держприкордонслужби та ДМСУ.

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«Українські паспорти – одні з найзахищеніших у світі. Всі лазівки через тимчасово окуповані території ми раз і назавжди перекрили. В контексті безвізового режиму з Європейським Союзом до нас немає жодних нарікань», - зауважив Аваков.

Також сторони під час зустрічі обговорили заходи безпеки, організовані МВС, враховуючи пандемію.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом КНР в Україні Фань Саньжуном обговорив низку питань, зокрема, спільні проєкти обміну досвідом між правоохоронцями.