Зеленський призначив послів України в Ізраїлі та Казахстані
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Євгена Корнійчука Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль. Іншим указом глава держави призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Казахстан Петра Врублевського.
Як повідомляє Укрінформ, тексти указів №385/2020 та №386/2020 розміщені на сайті глави держави.
Іншими указами №384/2020 та №383/2020 Президент звільнив Геннадія Надоленка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Ізраїль та Олександра Горіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея.