Зеленський призначив послів України в Ізраїлі та Казахстані

Як повідомляє Укрінформ, тексти указів №385/2020 та №386/2020 розміщені на сайті глави держави.

Іншими указами №384/2020 та №383/2020 Президент звільнив Геннадія Надоленка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Ізраїль та Олександра Горіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея.