Апеляцію на заочний арешт Януковича розглянуть 24 вересня

Київський апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід у вигляді заочного арешту колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади 24 вересня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі адвокатського об'єднання "Авер Лекс".

"Вчора було це засідання, прокурори заявили відвід суду. Тож перенесено на 24 вересня", - поінформували в "Авер Лекс".

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто, заочне слідство.