Зеленський і Меркель провели телефонну розмову

Президент України та канцлер ФРН Ангела Меркель провели телефонну розмову.

Вона, як повідомляє у Twitter посол України в Берліні Андрій Мельник, відбулася після обіду 10 вересня, передає Укрінформ.

Те, що розмова є дванадцятою, Мельник називає «черговим свідченням унікального за інтенсивністю та взаємної довіри тісного діалогу лідерів двох держав» і стратегічного партнерства, що дедалі зростає.

Як повідомлялося, раніше Зеленський анонсував на 11 вересня зустріч у Берліні політичних радників «нормандського формату».