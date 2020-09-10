МЗС почало розробляти стратегію публічної дипломатії

Міністерство закордонних справ разом з представниками експертних кіл, громадянського суспільства та бізнесу розпочали напрацювання стратегії публічної дипломатії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що упродовж стратегічної сесії експерти у сферах зовнішньої політики, комунікацій, культурної дипломатії та історичної пам’яті пропрацьовували як використати нові можливості та мінімізувати вплив негативних факторів на сприйняття України у світі.

“Сьогодні формування позитивного іміджу України за кордоном пов’язане з низкою викликів, у тому числі спричинених пандемією. Але закриті кордони та карантинні обмеження не мають стояти на заваді просування зовнішньополітичних інтересів України. Навпаки – завдяки глобальній діджиталізації перед Україною відкриваються нові можливості, зокрема створення цифрового контенту”, - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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Координує розробку стратегії публічної дипломатії Департамент комунікацій та публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України.