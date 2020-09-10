Зеленський наступного тижня відвідає Австрію

Президент Володимир Зеленський 15-16 вересня здійснить офіційний візит до Республіки Австрія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія", - розповіли в ОП.

У межах візиту заплановані переговори глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

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Очікується, що Володимир Зеленський та Александр ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Фото: ОП