Зеленський назвав три пріорітети у відносинах з Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський трьома пріоритетами українсько-ізраїльських відносин вважає відновлення нормального рейсового сполучення, посилення військової та розвідувальної співпраці й розвиток взаємодії у сфері інновацій.

Про це він заявив в інтерв’ю The Jerusalem Post, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«По-перше, я хотів би відновити нормальне рейсове сполучення та подорожі між нашими двома країнами, як тільки ситуація з COVID-19 дозволить нам це зробити. Я знаю, що багато паломників з нетерпінням чекають на можливість відвідати Умань пізніше в цьому році, і ми з нетерпінням чекаємо на них», – розповів Президент.

По-друге, на думку Зеленського, двом країнам потрібно посилити військову, розвідувальну та оборонну співпрацю.

«Ізраїльські технології та ноу-хау можуть відіграти важливу роль у захисті українських громадян», – зазначив він.

По-третє, Ізраїль та Україна є лідерами в галузі інновацій та високих технологій, тому потрібно збільшити обмін та співпрацю між компаніями та дослідницькими центрами наших країн, додав Президент.

За словами глави держави, сьогодні обидві країни зіткнулися зі спільним викликом: як процвітати та досягати успіху в умовах воєнного конфлікту.

«Ми знаємо, як важко крокувати до миру й наскільки він важливий для процвітання», – зауважив Зеленський.

Він запевнив, що між Україною та Ізраїлем склалися міцні політичні, військові, дипломатичні та міжлюдські відносини, наразі Ізраїль відіграє важливу роль, підтримуючи Україну під час вирішення воєнного конфлікту на сході.

«Ми вдячні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та сподіваємося на тісну взаємодію у цьому питанні», – сказав глава держави.

Також, на переконання Президента, як і весь світ, Україна та Ізраїль зіштовхнулися з проблемою дезінформації та пандемії.

«Вважаю, що в плані кібервикликів Україні є чого повчитися в Ізраїлю, адже на сьогодні ви – серед лідерів, котрі досягли успіху на цьому шляху. Ми раді співпраці в подоланні викликів, обміну досвідом та взаємодії заради спільного процвітання», – наголосив він.

Фото: Офіс Президента