Зеленський за кілька тижнів побував в 11 областях
Про це він розповів під час виступу на презентації стратегії розвитку Хмельниччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За останні декілька тижнів ми об'їхали 11 регіонів нашої країни, зупинятись не збираємось", - зазначив глава держави.
Зеленський запевняє, що ці поїздки важливі для розуміння реальної ситуації в Україні.
"Коли хтось каже, що це не президентські повноваження, буду відвертим: якщо я можу зробити так, щоб у громадян, у наших людей з'явились дороги, лікарня, школа, садочок або стадіон, я завжди буду це робити, для мене не має значення - робити це в рамках повноважень Президента чи обов'язків просто людини", - заявив він.
Зеленський зауважив, що ще однією метою, робочих поїздок є презентація стратегій розвитку регіонів.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.