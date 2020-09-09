Зеленський за кілька тижнів побував в 11 областях

Президент Володимир Зеленський упродовж останніх кількох тижнів відвідав 11 областей України й продовжуватиме такі робочі поїздки.

Про це він розповів під час виступу на презентації стратегії розвитку Хмельниччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останні декілька тижнів ми об'їхали 11 регіонів нашої країни, зупинятись не збираємось", - зазначив глава держави.

Зеленський запевняє, що ці поїздки важливі для розуміння реальної ситуації в Україні.

"Коли хтось каже, що це не президентські повноваження, буду відвертим: якщо я можу зробити так, щоб у громадян, у наших людей з'явились дороги, лікарня, школа, садочок або стадіон, я завжди буду це робити, для мене не має значення - робити це в рамках повноважень Президента чи обов'язків просто людини", - заявив він.

Зеленський зауважив, що ще однією метою, робочих поїздок є презентація стратегій розвитку регіонів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.