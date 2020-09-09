Зеленський - про кадрові зміни: Не треба боятися звільняти посадовців, які не справляються

Зеленський - про кадрові зміни: Не треба боятися звільняти посадовців, які не справляються

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає, що владі не треба боятися робити кадрові зміни і звільняти тих посадовців, які у критичній ситуації не справляються роботою.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ на Хмельниччині у відповідь на прохання прокоментувати можливі кадрові зміни в уряді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кадрові зміни? Я не знаю... Зараз? Для хайпу чи для чого? Кадрові зміни повинна не боятись і робити держава – і Президент, і Прем’єр-міністр завжди, коли людина в критичній ситуації не виконує свою роботу. Якщо ми оцінюємо і бачимо, що людина не виконує всі свої обов’язки, треба людину змінювати – це моя філософія – незважаючи на те, скільки він чи вона на цій посаді працює”, - сказав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 вересня в ефірі телеканалу “Україна” заявив, що консультацій про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду між ним та фракцією "Слуга народу" поки не було, наразі робота у цьому блоці відбувається з повною віддачею.

30 серпня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.

Своєю чергою перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет Міністрів має запропонувати Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.

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