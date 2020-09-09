План пріоритетних дій уряду передбачає важливі кроки у держуправлінні – Немчінов

Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій на 2020 рік, який передбачає здійснення важливих кроків у сфері державного управління.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі.

Зокрема, за його словами, для підвищення якості урядових рішень та посилення ролі міністерств у процесі формування державної політики передбачено розроблення та подання законопроєкту "Про внесення змін до Законів України "Про центральні органи виконавчої влади та "Про Кабінет Міністрів України".

"Йдеться про удосконалення організації та порядку функціонування Кабміну та ЦОВВ", - написв Немчінов.

За його словами, для встановлення єдиних вимог до нормопроєктування та вирішення колізійних питань буде розроблено та подано у Верховну Раду законопроєкт "Про нормативно-правові акти".

Законопроєкт "Про публічні консультації" КМУ розробить для запровадження сучасних стандартів підготовки проєктів рішень та залучення зацікавлених осіб до їх підготовки.

Для зосередження уряду та ЦОВВ на реалізації ключових та властивих їм функцій і припинення розгляду урядом відомчих, операційних та технічних питань Кабмін внесе у парламент законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення КМУ невластивих повноважень".

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Крім того, для вдосконалення процесу підготовки та прийняття урядових рішень з метою підвищення їх якості, ефективності та результативності планується оновлення регламенту Кабміну відповідно до рекомендацій програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту SIGMA.

Індикатором виконання буде подання законопроєктів уряду до парламенту, зауважив Немчінов.

Саме тому, додав урядовець, для формування професійної державної служби та виконання Стратегії реформування держуправління перед Національним агентством з питань державної служби поставлені такі завдання, які передбачають оновлення конкурсних процедур для забезпечення прозорого відбору на держслужбу, удосконалення законодавства в сфері розвитку держслужби та системи оплати праці, впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати.