У Кремлі визначилися, кого відправлять на “нормандську” зустріч радників

На зустрічі у нормандському форматі на рівні помічників у Берліні братиме участь заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Як передає Укрінформ, про це ІА REGNUM повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Козак у п'ятницю буде у Берліні, він братиме участь у зустрічі помічників», - розповів Пєсков.

Він зазначив, що порядок денний зустрічі не змінився, він багаторазово закріплений і завізований всіма учасниками «нормандської четвірки». Це зроблено для того, щоб домовленості «не розмивалися».

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення зустрічі радників лідерів країн нормандського формату 11 вересня.