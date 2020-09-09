У Кремлі визначилися, кого відправлять на “нормандську” зустріч радників

У Кремлі визначилися, кого відправлять на “нормандську” зустріч радників

Укрінформ
На зустрічі у нормандському форматі на рівні помічників у Берліні братиме участь заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Як передає Укрінформ, про це ІА REGNUM повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Козак у п'ятницю буде у Берліні, він братиме участь у зустрічі помічників», - розповів Пєсков.

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Він зазначив, що порядок денний зустрічі не змінився, він багаторазово закріплений і завізований всіма учасниками «нормандської четвірки». Це зроблено для того, щоб домовленості «не розмивалися».

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення зустрічі радників лідерів країн нормандського формату 11 вересня.

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