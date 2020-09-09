Уряд погодив здійснення МЗС добровільних внесків до двох міжнародних організацій
Укрінформ
Кабінет Міністрів схвалив проєкти розпоряджень про здійнення Міністерством закордонних справ добровільних внесків до Організації американських держав та Управління верховного комісара ООН з прав людини на загальну суму $45 тисяч.
Відповідні рішення були ухвалені на засіданні уряду 9 вересня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, до Організації американських держав Україна зробить добровільний внесок у сумі 10 тис. доларів, а до Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини - 35 тис. доларів.
Міністерству закордонних справ доручено поінформувати про прийняті рішення генерального секретаря ОАД та верховного комісара ООН з прав людини.