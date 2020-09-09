Кулеба завтра їде до Іспанії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 вересня відвідає з робочим візитом Королівство Іспанія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Очікується, що заплановані у межах візиту зустрічі та переговори сприятимуть активізації двостороннього політичного діалогу та нададуть нового поштовху практичному виміру співробітництва з особливим акцентом на торгівлі та інвестиціях», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона також має на меті розширити договірно-правову базу відносин та заручитися подальшою незмінною підтримкою Іспанії з ключових для нашої держави питань в рамках міжнародних організацій.

Програмою візиту передбачено переговори з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Аранчею Гонсалес Лая, зустрічі з іншими офіційними представниками уряду Іспанії, керівництвом парламенту, а також генеральним секретарем Всесвітньої туристичної організації, штаб-квартира якої розташована в Мадриді.

У межах візиту відбудеться підписання низки двосторонніх документів.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Португалії, а 7-8 вересня здійснював робочий візит до Румунії.